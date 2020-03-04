İlham Aliyev'den koronavirüs açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Goranboy ilçesinde hastane açılışında konuştu.
Cumhurbaşkanı Aliyev, koronavirüs için Azerbaycan halkına hitaben endişelenecek durumun olmadığını vurguladı ve gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti:
“Hükumet, gerekli tüm önlemleri alıyor. Endişelenecek bir durum yok. Gözetim altında tutulanların sağlığı normalleştiğinde evlerine gidebilecekler. Sağlık Bakanlığı ve Zorunlu Sağlık Sigorta Ajansı`na halkı bilgilendimeleri konusunda talimatta bulunulmuştur.”
Kaynak: Yeniçağ
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