İlham Aliyev'den koronavirüs açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Goranboy ilçesinde hastane açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, koronavirüs için Azerbaycan halkına hitaben endişelenecek durumun olmadığını vurguladı ve gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti:

“Hükumet, gerekli tüm önlemleri alıyor. Endişelenecek bir durum yok. Gözetim altında tutulanların sağlığı normalleştiğinde evlerine gidebilecekler. Sağlık Bakanlığı ve Zorunlu Sağlık Sigorta Ajansı`na halkı bilgilendimeleri konusunda talimatta bulunulmuştur.”

Kaynak: Yeniçağ