  1. Azerbaycan
4 Mart 2020 - 14:19

İlham Aliyev'den koronavirüs açıklaması

İlham Aliyev'den koronavirüs açıklaması

Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev, koronavirüs ile ilgili “Endişelenecek bir durum yok” dedi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Goranboy ilçesinde hastane açılışında konuştu.

Cumhurbaşkanı Aliyev, koronavirüs için Azerbaycan halkına hitaben endişelenecek durumun olmadığını vurguladı ve gerekli tüm önlemlerin alındığını belirtti:

“Hükumet, gerekli tüm önlemleri alıyor. Endişelenecek bir durum yok. Gözetim altında tutulanların sağlığı normalleştiğinde evlerine gidebilecekler. Sağlık Bakanlığı ve Zorunlu Sağlık Sigorta Ajansı`na halkı bilgilendimeleri konusunda talimatta bulunulmuştur.”

Kaynak: Yeniçağ

News Code 1884966

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