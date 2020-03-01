İran: Azerbaycan'a açılan sınır kapısında ticari geçişler devam ediyor

Erdebil eyaletinde bulunan Bilesuvar valisi Hasan Kubadi, İran ile Azerbaycan arasındaki Bilesuvar Sınır Kapısı'nda ticari geçişlerin devam ettiğini bildirdi.

Hasan Kubadi, Bilesuvar Sınır Kapısı'nda sadece yolcular için Azerbaycan tarafından giriş-çıkış kısıtlaması getirildiğini kaydetti.

Bakü hükümeti dün yeni tip koronavirüs salgınını önlemek amacıyla İran’la kara sınır kapılarını geçici olarak kapatma kararı almıştı.

Azerbaycan basınına göre İran'a açılan sınır kapıları dünden itibaren 2 haftalık bir süreye kadar kapatılacak.

Azerbaycan Sağlık Bakanlığı, ülkede bir kişide yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini bildirmişti.