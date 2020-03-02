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2 Mart 2020 - 14:45

Haşdi Şabi ile Irak ordusunun geniş çaplı operasyonu başladı

Haşdi Şabi ile Irak ordusunun geniş çaplı operasyonu başladı

Irak'ta terör örgütü IŞİD teröristlerine karşı devam eden askeri operasyonlar çerçevesinde güvenlik medya ağı tarafından açıklama geldi.

Irak Güvenlik Medya Ağı, terör örgütü IŞİD teröristlerini takip etmek, sınırların dışına çıkarmak ve Salahattin ile Musul adalarını temizlemek için Al-Bitar askeri operasyonlarının başlatıldığını duyurdu.

Güvenlik Medya Ağı açıklamasında,operasyonun Musul operasyonlar Komutanlığının ortak güçleri ,Salahattin Operayonlar Komutanlığı,Taktik alayı,acil müdahale güçleri,Haşdi Şabi ve Al aşairi güçleri,ordu uçakları ve hava kuvvetlerinin katılımıyla gerçekleştiğini bildirdi.

Açıklamada,bu operasyonların başladığı günden beri ve bugüne kadar en büyük ve en geniş çaplı operasyon olduğu belirtildi.

Kaynak: Türkmeneli TV

News Code 1884914

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