Suriye'de bizim Rusya ve İran'la herhangi bir derdimiz yok

Türk basınına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Rusya'ya ve İran'a bir kez daha sesleniyorum, Suriye'de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye şu ana kadar Suriye’de ne Rusya’yı ne de İran’ı doğrudan hedef almamıştır" dedi.

Avrupa'ya sığınmacı akınına değinen Erdoğan, "Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa'ya yönelenlerin sayısı yüz binler oldu. Bu sayı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek. Artık tek taraflı fedakarlık dönemi bitti" diye konuştu.