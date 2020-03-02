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2 Mart 2020 - 15:29

Erdoğan:

Suriye'de bizim Rusya ve İran'la herhangi bir derdimiz yok

Suriye'de bizim Rusya ve İran'la herhangi bir derdimiz yok

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya'ya ve İran'a bir kez daha sesleniyorum, Suriye'de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok" dedi.

Türk basınına göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Rusya'ya ve İran'a bir kez daha sesleniyorum, Suriye'de bizim sizinle herhangi bir derdimiz yok" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, "Türkiye şu ana kadar Suriye’de ne Rusya’yı ne de İran’ı doğrudan hedef almamıştır" dedi.

Avrupa'ya sığınmacı akınına değinen Erdoğan, "Sınırlarımızı açtığımız saatten beri Avrupa'ya yönelenlerin sayısı yüz binler oldu. Bu sayı yakında milyonlu rakamlarla ifade edilecek. Artık tek taraflı fedakarlık dönemi bitti" diye konuştu.

News Code 1884916

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