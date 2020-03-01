Rusya'dan flaş "Suriye" açıklaması

Sputnik'te yer alan habere göre, Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya dışındaki tüm ülkelerin askerlerinin Suriye’de uluslararası hukuka aykırı olarak bulunduğunu söyledi.

Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 5 ya da 6 Mart’ta görüşmesini umduklarını ifade etti.

Peskov, liderler arasında gerçekleşecek görüşmenin zor bir görüşme olacağını, ancak ikilinin İdlib’deki durumun istikrara kavuşturulmasına odaklandıklarını teyit ettiğini ifade etti.