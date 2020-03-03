Yemen: Suudi Arabistan'ın hava saldırısını engelledik

SANA'ya göre, Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri, Suudi Arabistan'ın öncülüğündeki koalisyona ait savaş uçaklarını Cevf vilayetinin hava sahasını terketmeye zorladıklarını açıkladı.
Seri, sosyal medya Twetter hesabı üzerinden paylaştığı açıklamada, "Yemen hava savunması, Suudi koalisyonuna ait birkaç savaş uçağının Cevf vilayetinin hava sahasına girme çabasını başarısız koydu" dedi.
Yemenli yetkili, karadan havaya "Fatir" füzesiyle düşman savaş uçaklarına engel olduklarını bildirdi.
Yemen güçleri dün Cevf vilayetinin yönetim merkezi 'Hazm' kentinin kontrolünü ele geçirmişti.
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