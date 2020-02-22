Aramco tesislerini vurmak Suudilerin cinayetlerine doğal bir yanıttır

Al Masirah'ın aktardığı habere göre, Yemen Ensarullah Hareketi Sözcüsü Muhammed Abdusselam,Yemen güçlerinin Suudilerin stratejik hedeflerine karşı son operasyonuyla ilgili yaptığı bir açıklamada, "Yemen ordusu ve gönüllü halk güçlerinin Suudi hedeflerini vurma eylemi, onların cineyetlerine doğal bir yanıttır" dedi.

Abdusselam, "Yemen halkı, Suudilerin cinayetlerine yanıt verme hakkını saklı tutarak onların bedel ödemeden kan dökmelerine izin vermeyecektir" ifadesini kullandı.

Yemenli yetkili konuya ilişkin olarak, "Suudi Arabistan'ın Cizan'daki Aramco petrol tesisleri ve stratejik noktalarına karşı operasyonumuz Suudilerin cinayetlerine doğal bir yanıttır" diye konuştu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri dün İHA ve füzelerle Suudi Arabistan'ın Aramco petrol tesisleri ve diğer önemli noktalarını hedef aldıklarını duyurmuştu.