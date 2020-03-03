İran Acil Yardım Kurumu Başkanı koronavirüse yakalandı

İran Acil Yardım Kurumu Halkla İlişkiler Bölüm Başkanlığı'na göre, kurum başkanı Pir Hüseyin Kulivend'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.
Pir Hüseyin Kulivend'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri da 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıklamıştı.
Son verilere göre, İran'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 77'ye, vaka sayısı ise 2336'ya yükseldi.
Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19), dünya genelinde etkisini artırarak sürdürüyor. Virüs son olarak Ukrayna'da görülmüştü.
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