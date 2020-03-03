  1. Toplum
3 Mart 2020 - 15:26

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı koronavirüse yakalandı

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı koronavirüse yakalandı

İran Acil Yardım Kurumu Başkanı Pir Hüseyin Kulivend'in yeni tip koronavirüse (Covid-19) yakalandığı belirtildi.

İran Acil Yardım Kurumu Halkla İlişkiler Bölüm Başkanlığı'na göre, kurum başkanı Pir Hüseyin Kulivend'de yeni tip koronavirüs (Covid-19) tespit edildi.

Pir Hüseyin Kulivend'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan İran Meclis Başkan Yardımcısı Abdurrıza Mısri da 23 milletvekilinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tespit edildiğini açıklamıştı.

Son verilere göre, İran'da Kovid-19 salgınında ölenlerin sayısı 77'ye, vaka sayısı ise 2336'ya yükseldi.

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Covid-19), dünya genelinde etkisini artırarak sürdürüyor. Virüs son olarak Ukrayna'da görülmüştü.

News Code 1884943

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 2 + 9 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler