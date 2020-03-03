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3 Mart 2020 - 16:00

Lavrov'dan İdlib açıklaması

Lavrov'dan İdlib açıklaması

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, "İdlib’deki sorunlarının çözümünün Rusya ile Türkiye liderleri arasında varılan anlaşmaların yerine getirilmesi ile mümkündür" dedi.

Basın toplantısında konuşan Lavrov, “Terörle mücadeleyi keserek göçmen sorununu çözmeye yardım edemeyiz. Sorunların çözümü Rusya ile Türkiye liderleri arasında Eylül 2018’de İdlib’deki gerilimi azaltma bölgesine yönelik varılan anlaşmaların uygulanmasıyla mümkün” dedi.

“Ne yazık ki bu anlaşmalar hayata geçirilmiyor” diyen Lavrov, açıklamasına “Putin ve Erdoğan arasında bu hafta gerçekleştirilecek görüşmenin durumu değiştirmesini ve üzerinde çabaladığımız şeyin gerçekleşmesi yönünde ilerleme kaydetmemizi sağlamasını umuyorum” sözleriyle devam etti.

Kaynak: Sputnik

News Code 1884948

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