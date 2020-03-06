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6 Mart 2020 - 13:11

AB'den İdlib'deki ateşkes anlaşmasına destek mesajı

AB'den İdlib'deki ateşkes anlaşmasına destek mesajı

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Borrell, "Türkiye ile Rusya arasındaki İdlib ateşkesinin iyi haber olduğu" ifadesini kullandı.

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Joseph Borrell, dün Moskova'daki zirveden çıkan ateşkes kararıyla ilgili açıklamalarda bulundu.
"Rusya-Türkiye ateşkesi iyi haber" ifadesini kullanan Borrell, bunun ayrıca AB'nin İdlib'e yapacağı daha fazla insani yardım için bir ön koşul olduğunu vurguladı.

Dün Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin tarafından Rusya'nın başkenti Moskova'da sağlanan mutabakat çerçevesinde, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde ateşkes anlaşması yapılmıştı.

Kaynak: Haber Türk
 

News Code 1884993

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