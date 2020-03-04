Ankara'nın izlediği Suriye tutumu kötü sonuçlar doğurabilir

Suriye ordusu cumartesi gününden itibaren direniş güçleriyle birlikte ülkenin kuzeybatısında büyük bir askeri eylem yürüten Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile teröristlerin ortak mevzilerine karşı çeşitli operasyonlar başlattı. Son birkaç gün içinde yürütülen operasyonlarda çok sayıda Türk askerle terörist öldürülmüş ve ağır silahlarla askeri araçları Suriye ordusuna ait savaş uçakları ve topçu birlikleri tarafından imha edilmiştir.

Son bilgilere göre, Suriye'nin hava savunma sistemleri TSK’ya ait 7’den fazla İHA'yı düşürdü ve aynı zamanda operasyon sonucu teröristlerin ve Türkiye'nin işgal ettiği toprakların büyük bir kısmı geri alındı. Suriye ordusunun topraklarına yapılan saldırganlığa karşı güçlü yanıtı da direniş grupların ülkedeki çatışmada başarı kazanacağı mesajını göndermiştir.

Ankara hükümeti, şu anda bir dizi iç sorunlarla boğuşuyor ve Recep Tayyip Erdoğan çok zor bir durumda. Muhalefet başta olmak üzere bazı siyasi partiler de Erdoğan’ın Türkiye'nin ulusal güvenliği ve çıkarlarını tehlikeye sokan seçeneklerini eleştirmektedir. Türk Lirası'nın yaşadığı değer kaybı ve bundan kaynaklanan ekonomik sorunlar da Erdoğan'ı zor duruma düşürmüştür.

Erdoğan hükümeti iç sorunların çözümünü yurt dışı harekatlarına bağladığı için bölgede askeri varlığını genişletmek istiyor. Türkiye'nin Libya ile Irak’taki askeri eylemleri ve müdahaleleri aynı zamanda da Suriye'deki askeri harekatları bu bağlamda değerlendirilmektedir.

Türk hükümetinin ABD’nin politikası kapsamında devam eden Suriye ve Irak'taki istikrarsızlığı avantaj olarak değerlendirdiği görülüyor ve bundan yararlanarak iç sorunlarının çoğunluğunu başka konulara yönlendirmek istiyor; bununla birlikte ekonomik sorunları da gidermeye çalışıyor. Halihazırda Suriye’nin en önemli petrol kuyuruları ABD güçlerinin elinde ve burada çıkarılan petroller Türkiye vasıtasıyla satılıyor. Bu konu ABD'nin denetimi altında olan IKBY’deki gayri meşru petrol satışlarında da görülüyor.

Uzmanlar, Erdoğan'ın Suriye tutumunun Türkiye için ciddi sonuçlar doğruacağını söylüyor. Türkiye'nin bölgedeki durumu özellikle Suriye krizini kötüye kullanması uzun sürmez ve sahadaki kanıtlar işgalcilerin yolun sonuna geldiğini gösteriyor. Topraklarının büyük kısmını teröristlerin kontrolünden çıkarmayı başaran Suriye ordusunun İdlib'i kurtarma operasyonları da bunu kantılamaktadır.

Yorumculara göre, Erdoğan’ın yanlış seçenekleri devam ederse yakın gelecekte iç protestoların yayılmasının yanı sıra AKP'de büyük bir erimenin yaşanması mühtemeldir.

Tüm bunlar dikkate alındığında, Recep Tayyip Erdoğan'ın Türkiye'yi parlak bir geleceğe götürmediği görülüyor.