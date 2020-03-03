Suriye'nin kuzeyinde Türk-Rus ortak devriyesi

Basın toplantısında konuşan Juravlyov, “22 Ekim 2019’da imzalanan mutabakat uygulanmaya devam ediyor. Rusya ve Türkiye arasında Halep vilayetinde yeni bir ortak devriye gerçekleştirildi” ifadelerini kullandı.

‘Rus askerleri Serakib’de’

Juravlyov ayrıca Rus askerlerinin, son günlerde militanların saldırdığı Serakib kentine sevk edildiğini ifade etti.

Juravlyov, “M4- ve M5 karayolları üzerinde araçların ve sivil halkın engelsiz biçimde hareket edebilmeleri ve güvenliğin sağlanmasının önemi göz önünde bulundurularak, 2 Mart 2020 tarihi saat 17:00 itibarıyla Rus askeri polisleri Serakib kentine sevk edildi” dedi.

Juravlyov, askeri polislerin Halep, Rakka ve Haseke’de onlarca yerleşim biriminde devriye gerçekleştirdiğini, Rus Hava Kuvvetleri’ne ait hava araçlarının da havadan devriye yaptığını ekledi.

Rusya ve Türkiye askerleri arasında en son 27 Şubat’ta Suriye’nin kuzeyinde ortak devriye gerçekleştirildiği bildirilmişti.

Kaynak: Sputnik