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18 Aralık 2019 - 11:52

Avrupa yükümlülüklerini yerine getirmezse bir sonraki adımı atacağız

Avrupa yükümlülüklerini yerine getirmezse bir sonraki adımı atacağız

Tahran’da düzenlenen "2. Bölgesel Güvenlik Diyaloğu" toplantısına katılmak üzere İran'a gelen Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri Nikolay Patruşev, bugün sabah saatlerinde İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüştü.

Tahran’da düzenlenen "2. Bölgesel Güvenlik Diyaloğu" toplantısına katılmak üzere İran'a gelen Rusya Federasyonu Güvenlik Konseyi Sekreteri  Nikolay Patruşev, bugün sabah saatlerinde İran Milli Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani ile görüştü.

Şemhani görüşmede İran ile Rusya’nın terörle mücadeledeki stratejik işbirliğine dikkati çekerek, iki ülkenin bölgede istikrar ve güvenlik sağlama çabalarını daha da güçlendirmesi gerektiğini vurguladı.

Bölgedeki güvensizliklerin başta ABD ve Siyonist rejim olmak üzere bölge ötesi ülkelerin isteğiyle ortaya çıktığını belirten Şemhani, “Bölgesel işbirliklerinin sürdürülmesi düşmanların kötülüklerini ortadan kaldırmasının yanı sıra huzur ve istikrarın sağlanmasına yardımcı olabilir” dedi.

Şemhani, Rusya’yı ABD’nin nükleer anlaşma konusundaki yasadışı eylemleri karşısındaki tutumu ve İran’ın taahhütlerini askıya alma kararını savunmasından dolayı takdir ederek, “Avrupa Birliği (AB) taahhütlerini yerine getirmemeye devam ederse bir sonraki adımları atmak zorunda kalabiliriz” ifadesini kullandı.

News Code 1883179
Ruya FEREYDUNI

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