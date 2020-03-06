Suriye ordusu İdlib'de herhangi bir ihlale karşılık vermeye hazır

Türkiye ile Rusya'nın, İdlib'de uygulanmak üzere anlaşmaya vardığı ateşkes süreci başladı. Dün gece yarısından itibaren yürürlüğe girmesinden sonra operasyon eksenlerinde sessizlik hakim oldu.

İdlib SANA muhabiri, Suriye Arap ordusu birliklerinin Türkiye destekli terörist örgütlere yönelik İdlib güney kırsalı Kfarnubbul’dan Serakib’in batı eksenine varıncaya kadar yüzlerce kilometrelik uzunluk boyunca düzenlediği operasyonları esnasında kurtardığı bölgelerin, dün Moskova’da imzalanan ateşkes ittifakının dün gece yürürlüğe girmesiyle çatışma eylemlerinin birçok eksende durduğuna işaret etti.

Muhabir, Suriye ordu birliklerinin, terörist örgütleri tarafından herhangi bir ihlale karşılık güçlü bir şekilde karşılık vermeye hazır olduğuna dikkat çekti.