RIA Novosti: TSK, İdlib'deki ağır silahlarını geri çekiyor

Rusça yayın yapan RIA Novosti haber ajansına göre Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) İdlib vilayetindeki kontrol noktalarından ağır silahlarını geri çekmeye başladı.

RIA Novosti'ye konuşan askeri bir kaynak, Türk güçlerinin 5 Mart'ta Erdoğan ve Putin arasında yapılan anlaşması çerçevesinde Suriye'nin İdlib vilayetindeki kontrol noktalarından ağır silahlarını geri çekmeye başladığını bildirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in İdlib'de çözüm arayışı için bir araya geldikleri Moskova zirvesinden ateşkes kararı çıkmıştı.

Mutabakat metni, İdlib'de M4 karayolunun kuzey ve güneyinde 6'şar kilometre derinliğinde bir güvenlik koridorunun bir hafta içerisinde hayata geçirilmesi kararını da içeriyor.