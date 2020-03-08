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8 Mart 2020 - 09:54

Arjantin'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Arjantin'de koronavirüs nedeniyle ilk ölüm

Güney Amerika ülkesi Arjantin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle bir kişi hayatını kaybettiği belirtildi.

Sputnik'e göre, Arjantin Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, Avrupa seyahatinden 25 Şubat'ta dönen, diyabet, yüksek tansiyon ve bronşit gibi çeşitli kronik hastalıkları bulunan 64 yaşındaki bir kişinin Kovid-19 virüsü nedeniyle öldüğü doğrulandı.

Ülkeye Kovid-19 belirtisi olmadan giriş yaptığı anlaşılan Guillermo Abel Gomez'in ve Fransa'dan döndükten 3 gün sonra ateş, öksürük ve boğaz ağrısı hissetmeye başladığı ve geçen perşembe gittiği hastanede yoğun bakıma alındığı belirtildi. 

Sabah saatlerinde hayatını kaybeden Gomez'e yapılan test sonuçları, Kovid-19 virüsünden öldüğünü doğruladı.

Latin Amerika'da ilk Kovid-19 kaynaklı ölümün gerçekleştiği Arjantin'de virüsü taşıyan 8 kişinin olduğu biliniyor.

News Code 1885033

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