Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı 47'ye yükseldi

Cumhuriyet'e göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “Bugün 29 yeni tanı kondu. Yeni tanı konanlarla birlikte toplam hasta sayımız 47 oldu. Son 29 vakanın tamamı doğrudan veya dolaylı olarak ABD, Ortadoğu ve Avrupa temaslıdır, 3’ü Umreden döndü. Yurtdışı teması risk olmaya devam edecek” açıklamasında bulundu.

Bilim Kurulu’nun toplantısının ardından basın toplantısı düzenleyen Bakan Koca, “Şu ana kadar herhangi bir can kaybı söz konusu olmadı. Bu olmayacağı anlamına gelmez. Çünkü bu süreçte solunum sıkıntısı olan hastalarımızın olduğunu söylemek istiyorum” diye konuştu.