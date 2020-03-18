Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Cumhuriyet'e göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği bilgiye göre ilk defa bir yurttaş koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren yurttaşın virüsü, Çin'den gelen bir çalışanından aldığını bildirdi. Türkiye'de ilk defa koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren yurttaşın 89 yaşında bir erkek olduğu açıklandı.

Toplam vaka sayısı 98

Ayrıca Bakan Koca, yeni koronavirüs vakaları hakkında da açıkalama yaptı. Koca yaptığı açıkalamada, 47 olan koronavirüs vakasına 51 vakanın daha eklendiğini bildirdi. Koca'nın bildirdiği sayıyla birlikte Türkiye'deki toplam koronavirüs vaka sayısı 98 oldu.