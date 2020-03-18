  1. Türkiye
18 Mar 2020 09:18

Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Türkiye'de koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti

Türkiye Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ilk ölümün gerçekleştiğini açıkladı.

Cumhuriyet'e göre, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın verdiği bilgiye göre ilk defa bir yurttaş koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi. Yaşamını yitiren yurttaşın virüsü, Çin'den gelen bir çalışanından aldığını bildirdi. Türkiye'de ilk defa koronavirüs nedeniyle yaşamını yitiren yurttaşın 89 yaşında bir erkek olduğu açıklandı.

Toplam vaka sayısı 98

Ayrıca Bakan Koca, yeni koronavirüs vakaları hakkında da açıkalama yaptı. Koca yaptığı açıkalamada, 47 olan koronavirüs vakasına 51 vakanın daha eklendiğini bildirdi. Koca'nın bildirdiği sayıyla birlikte Türkiye'deki toplam koronavirüs vaka sayısı 98 oldu.

News Code 1885286

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler