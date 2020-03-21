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21 Mar 2020 15:24

Rusya koronavirüse karşı geliştirilen 6 aşıyı test ediyor

Rusya koronavirüse karşı geliştirilen 6 aşıyı test ediyor

Rusya Başbakanı Mihail Mişustin, Rus bilim insanlarının koronavirüse karşı geliştirilen 6 aşıyı test ettiklerini duyurdu.

Sputnik'te yer alan habere göre, Koronavirüsün yayılmasını önlemeye yönelik bir hükümet toplantısında konuşan Mişustin, Rusya hükümetinin başlıca amacının tedbir alarak virüsün kitlesel şekilde yayılmasını önlemek olduğunu vurguladı.

Bu amaçla, tedbir alarak durumu sürekli kontrol altında tutacaklarını kaydeden Mişustin, çalışmalarının yalnızca uçuşlara ve kalabalık etkinliklere kısıtlama getirmekle sınırlı kalmadığını ekledi. 

Mişustin, “Şu anda Rusya’da 6 aşı test ediliyor. Araştırmacılarımız bu aşıları mevcut en gelişmiş biyoteknolojileri kullanarak, çok kısa sürede, iki ayda geliştirdi” dedi.

Aşılara yönelik çalışmaların 7/24 sürdüğünü belirten Mişustin, “Yakın zamanda aşıların güvenli ve etkili olup olmadığını teyit etmeyi ve salgının yayılmasını önlemede kullanılmalarını umuyoruz” ifadelerine yer verdi.

News Code 1885351

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