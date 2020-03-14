Serie A'da koronavirüs alarmı

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Fiorentina'nın Sırp oyuncusu Dusan Vlahovic'in yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı bildirildi.

Fiorentina Kulübünden yapılan açıklamada, 20 yaşındaki Vlahovic'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığı, oyuncunun herhangi bir şikayetinin olmadığı ve şu anda evinde karantina altına alındığı belirtildi.

Vlahovic, Juventuslu stoper Daniele Rugani ve Sampdoria'nın forveti Manolo Gabbiadini'den sonra koronavirüs bulaşan Serie A'daki üçüncü futbolcu oldu.

Kaynak: AA