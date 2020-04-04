  1. Ekonomi
4 Nis 2020 15:08

İran'dan 494 milyon dolarlık süt ürünleri ihracatı yapıldı

İran'dan 494 milyon dolarlık süt ürünleri ihracatı yapıldı

İran’ın son yılda 452 bin ton süt ürünleri ihracatı karşılığında 494 milyon dolar gelir elde ettiği belildi.

Mazenderan Gümrük İdaresinden bir yetkili, İran’ın son yılda 452 bin ton süt ürünleri ihracatı karşılığında 494 milyon dolar gelir elde ettiğini belirtti.

İranlı yetkili, geçen yılda Mazenderan eyaletinin süt ürünleri ihracatının 139 bin tonun üzerine çıktığını açıklayarak, bu eyaletin süt ihracarında ülkede birinci sırada yer aldığını söyledi

Mazandaran gümrüklerinden ihraç edilen süt ürünlerinin değerinin en az 114 milyon dolar olduğunu ifade eden yetkili, bu eyaletten Irak, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Afganistan, Rusya, Türkmenistan, Gürcistan, Kazakistan, ve Azerbaycan gib ülkelere süt ürünleri ihracatı yapıldığını kaydetti.

News Code 1885533

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