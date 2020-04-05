Moskova’da 536 yeni koronavirüs vakası tespit edildi

Rusya’nın halk sağlığını koruma ajansı Rospotrebnadzor’un açıklamasına göre 536 yeni tanıyla beraber başkentteki koronavirüs vakalarının sayısı 3893’ü buldu.

Yeni koronavirüs yüzünden 29 kişi öldü, tanı koyulan 194 kişiyse iyileşti.

Moskova’da mart sonundan beri halktan kendilerini evlerinde izole etmeleri ve çok gerekmedikçe dışarı çıkmamaları tavsiye ediliyor. Kent sakinlerinin iş yerlerine gitmelerine, evlerine en yakın mesafede olan market ve eczanelerden alışveriş yapmalarına, evcil hayvanlarını -evleri çevresindeki yüz metrelik alandan uzaklaşmadan- gezdirmelerine ve çöplerini atmak için dışarı çıkmalarına izin veriliyor.

Bu kurallara uymayanları 4000 ruble (yaklaşık 352 lira) para cezası bekliyor. Kuralları ikinci kez ihlal edenlerden ise 5000 ruble (yaklaşık 440 lira) ceza ödemeleri gerekecek.

Kaynak: Sputnik