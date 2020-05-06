İran-Türkmenistan Toplantısı video konferans ile yapıldı

İran ile Türkmenistan’ın dışişleri bakan yardımcıları düzeyindeki siyasi diyalog toplantısı video konferans formatında gerçekleştirildi.

İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Seyyid Abbas Irakçi ile Türkmenistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Vefa Haciyev’in eşbaşkanlığında yapılan toplantıda, siyasi, ekonomik, ticari, konsolosluk işbirliğinin son durumu ile bölgesel ve küresel konular masaya yatırıldı.

İki ülkenin üst düzey yetkilileri koronavirüs tedbirleri nedeniyle kapatılan ortak sınırların sağlık protokollerine uymak şartıyla yeniden açılması gerektiğinin altını çizdiler.

Karşılıklı ilişkilerin konuşulduğu toplantıda bölgesel güvenliğin önemi ile Afganistan’daki son durum da değerlendirildi.