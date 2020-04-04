Ermenistan'da koronavirüs vaka sayısı 770'e çıktı

Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 34 kişide daha virüse rastlandığı bildirildi. Böylece Kovid-19'a yakalanan hasta sayısı 770'e çıktığı kaydedildi.

Şu ana kadar 43 hastanın iyileştiği belirtilen açıklamada, ülkede 7 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 100 bini aştı. Salgın nedeniyle dünya genelinde 59 bin 201 kişi hayatını kaybetti.