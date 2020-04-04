  1. Dünya
  2. Avrupa
4 Nis 2020 15:57

Ermenistan'da koronavirüs vaka sayısı 770'e çıktı

Ermenistan'da koronavirüs vaka sayısı 770'e çıktı

Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 34 kişide daha virüse rastlandığı bildirildi.

Ermenistan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, son 24 saatte 34 kişide daha virüse rastlandığı bildirildi. Böylece Kovid-19'a yakalanan hasta sayısı  770'e çıktığı kaydedildi.

Şu ana kadar 43 hastanın iyileştiği belirtilen açıklamada, ülkede 7 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği ifade edildi.

İlk olarak Çin'in Vuhan kentinde görülen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı dünya genelinde 1 milyon 100 bini aştı. Salgın nedeniyle dünya genelinde 59 bin 201 kişi hayatını kaybetti.

News Code 1885544

Ekler

yorumunuz

You are replying to: .
    • 3 + 2 =

    Top 10

    Demeç

    Son Haberler