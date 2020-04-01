Ermenstan'da Kovid-19 vaka sayısı arttı

Ermenistan Sağlık Bakanşığı’nın Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi’nin açıkladığı verilere göre, son 24 saatte tespit edilen yeni vaka sayısı 39 oldu.

Şimdiye kadar iyileşen hasta sayısı 31, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybeden hasta sayısı ise 3 olarak açıklanıyor.

Ermenistan’da koronavirüs salgınının önlenmesi hedefiyle 16 Mart -14 Nisan tarihleri arasında olağanüstü hal ilan edildi. 25 Mart’tan itibaren tüm ülkeye uygulanan 10 günlük sokağa çıkma yasağının süresi ise, yine 10 gün süreyle uzatıldı.

Kaynak: Ermeni Haber