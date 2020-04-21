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21 Nis 2020 13:33

Ermenistan'da Kovid-19 vakaları arttı

Ermenistan'da Kovid-19 vakaları arttı

Ermenistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte ülkede 62 kişiye koronavirüs tanısı konulduğunu, 2 hastanın hayatını kaybettiğini duyurdu.

Ermenistan Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte ülkede 62 kişiye koronavirüs tanısı konulduğunu açıkladı. Böylece ülkedeki toplam koronavirüs vaka sayısı 1401'e ulaştı.

Açıklamaya göre, son 24 saat içerisinde iki hasta koronavirüs sebebiyle yaşamını yitirerek toplam ölüm sayısı 24'e çıktı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 170 bin 96'ya, vaka sayısı 2 milyon 471 bin 46'ya yükseldi.

News Code 1885948

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