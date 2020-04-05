Şemhani: Trump koronavirüsten daha tehlikeli

İran Milli Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Şemhani, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden paylaştığı bir yazıda, ABD'nin İran'a yönelik yaptırımlarını eleştirdi.

Şemhani'nin paylaşımında şu ifadelere yer verildi:

"Sağlık ürünleri üzerindeki yaptırımlar yasa dışı bir eylemdir ve Trump'ın İran halkına düşmanlığının açık göstergesidir. İran'ın koronavirüsle mücadelede kullanmak için Uluslararası Para Fonu’ndan (IMF) talep ettiği yardımlara ABD'nin karşı çıkması, insanlığa yönelik açık cinayettir"

Şemhani ilaveten, "Trump, koronavirüsten daha tehlikelidir" ifadesini kullandı.