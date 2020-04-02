IMF’den İran ile görüşme açıklaması

Uluslararası Para Fonu’nun (IMF) Orta Doğu ve Orta Asya direktörü olan Jihad Azour, İran’a kredi sağlama konusunda İran heyetiyle görüşmelerin devam ettiğini söyledi.

Son günlerde Uluslararası Para Fonundan bir yetkili, İran’ın koronavirisle mücadele etmek amacıyla IMF’ye başvurusunu değerlendirmek üzere İran heyetiyle görüşmeler başlatıldığını bildirmişti.

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran’ın koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için Uluslararası Para Fonu'ndan 5 milyar dolar para talep ettiğini duyurmuştu.

Uslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Kovid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını açıklamıştı.