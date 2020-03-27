IMF'nin koronavirüs kredisi İran'ın yasal hakkı

İran Merkez Bankası Başkanı Abdunnasır Hemmati, ilaç ve tıbbi malzeme temini hususunda ABD’nin uyguladığı kısıtlamaların kaldırılması için çalıştıklarını söyledi.

Hemmati, “Kara propagandaların aksine, tek çabamız koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ilaç ve tıbbi malzeme temini için para transferiyle ilgili uygulanan kısıtlamaların kaldırılmasıdır” dedi.

Hemmati ayrıca, "İran'ın yasal hakkı olan IMF’nin koronavirüs kredisini elde etmek için yürütülen çalışmalar ile ABD hükümeti tarafından haksız yere dondurulmuş İran Merkez Bankası'nın mali varlıklarının serbest bırakılmasına dair çabalar bu yöndedir” ifadelerinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, İran’ın koronavirüs salgınıyla mücadele etmek için Uluslararası Para Fonu'ndan 5 milyar dolar para talep ettiğini duyurmuştu.

Uslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, Kovid-19 salgınının küresel ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerine karşı 1 trilyon dolarlık kaynağı kullandırmaya hazır olduklarını açıklamıştı.