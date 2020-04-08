ABD IMF'nin salgın için İran'a kredi vermesine karşı çıktı

Al-Monitor'a göre ABD Dışişleri Bakanlığı, Washington'un Uluslararası Para Fonunun (IMF) İran'a yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele için vermesi beklenen 5 milyar dolar krediye karşı çıktığını ileri sürdü.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, ülkesinin İran'a kredi sağlanmasına karşı olduğunu bildirdi.

İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Genel Sekreteri Ali Şemhani, son günlerde Twitter'dan konuya ilişkin yaptığı paylaşımda, "Sağlık malzemelerine yaptırım, insan haklarına aykırı hukuk dışı bir girişim ve Trump'ın İran milletine apaçık düşmanlığıdır. İran'ın Kovid-19'la mücadele için IMF'den talep ettiği krediye ABD'nin muhalefeti, gerçek bir insanlık suçudur." ifadelerini kullanmıştı.

İran Merkez Bankası Başkanı Himmeti, 12 Mart'ta IMF'den Kovid-19'la mücadelede kullanılmak üzere 5 milyar dolar kredi talep ettiklerini açıklamıştı.