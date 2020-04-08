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8 Nis 2020 11:58

Uluslararası Para Fonu ülkeler arasında ayrımcılık yapmamalı

Uluslararası Para Fonu ülkeler arasında ayrımcılık yapmamalı

Cumhurbaşkanı Ruhani, tüm uluslararası kurumların yükümlülüklerini yerine getirmesi gerektiğine vurgu yaparak, IMF'den ülkeler arasında ayrımcılık yapmamasını istedi.

Bugün bakanlar kurulu toplantısında konuşan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, gündemdeki konuları değerlendirdi.

Cumhurbaşkanı Ruhani, İran'ın korona salgını için IMF'den kredi talebine ilişkin, "Tüm uluslararası kurumlar yükümlülüklerini yerine getirmeli. Dünya Bankası ve Uluslararası Para Fonu üyesiyiz ve üyelik payımızı ödüyoruz ve mali kaynaklarımzın bir kısmı bu fonda. İran ve diğer ülkeler arasında ayrımcılık yapılacaksa, buna katlanamayız" dedi.

Ulusal Nükleer Teknoloji Günü’ünü kutlayan Ruhani, “Bu sene de özellikle Mayıs 2019'dan bu yana elde edilen nükleer kazanımların çoğunu kamuya açıklamak  için bir organizasyon yapmayı planlamıştık. Fakat şimdiki hassas durum için yapılması uygun görülmedi. Nükleerle ilgili son gelişmeleri yakında paylaşacağız" ifadelerinde bulundu.

Ruhani, İran'ın korona salgınına karşı çalışmalarına dair, "Yakında kendi koronavirüs tanı kitimizi kendimiz üreteceğiz" açıklamasını yaptı.

News Code 1885638

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