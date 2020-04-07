"Kara Şövalye" oyuncusu koronavirüsten yaşamını yitirdi

İlk kez Çin'de ortaya çıkan ve tüm hızıyla dünyaya yayılan yeni tip koronavirüsten dolayı bir oyuncu daha hayatını kaybetti.

"Kara Şövalye Yükseliyor" ve "Alien 2" filmleyle tanınan ünlü oyuncu Jay Benedict yakalandığı koronavirüsün ardından yaşadığı hastalık nedeniyle yaşamını yitirdi.

Koronavirüsten kurtulamayarak hayatını kaybeden Jay Benedict 68 yaşındaydı.

Amerikalı aktör özellike 1985 yılında çekilen ve çok başarılı olan Sigourney Weaver'ın oynadığı "Aliens 2" filmiyle ün yapmıştı. Ayrıca "Kara Şövalye Yükseliyor" ve "Foyle'un Savaşı" filmlerinde de rol almıştı.