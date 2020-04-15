İnternet üzerinden Saadi Şirazi için Türkçe anma töreni yapılacak

20 Nisan'da İran klasik edebiyatının en büyük şairi olarak kabul edilen Saadi Şirazi'nin anma günü dolayısıyla İran İslam Cumhuriyeti Kültür Ataşeliği ve İstanbul Farsça Eğitim Merkezi tarafından internet üzerinden anma merasimi gerçekleşecek.

İstanbul Farsça Eğitim Merkezi'nin İnstagram sayfasından canlı olarak yapılacak "Saadi Şirazi ve Hikmetli Yaşamı" adlı panelde Dr. Davood Sparham Saadi'nin hayatıyla ilgili konuşma yapacak.

Bu proğramı 20 Nisan Pazartesi Türkiye saatiye 18:30'da @farsca_istanbul instagram adresinden izleyebilirsiniz.