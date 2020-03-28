Tom Hanks karantinadan çıktı!

Film çekimi için gittiği Avustralya’da yaptırdıkları korona virüs testi pozitif çıkan ünlü oyuncu Tom Hanks ve eşi Rİta Wilson karantinadan çıktı. Sağlık durumu iyiye giden çift karantinadan çıktıktan sonra ABD’ye döndü.Corona virüsüne yakalanan ABD’li oyuncu Tom Hanks ve eşi Rita Wilson’dan iyi haberler geldi.

Film çekimi için Avustralya’da bulunan çift, virüs testleri pozitif çıkınca karantinaya alınmıştı.2 hafta boyunca karantinada kalan Hanks ve Wilson, sosyal medyadan durumlarıyla ilgili sık sık bilgi vermiş ve iyiye gittiklerini söylemişti.

Çift karantinadan çıkmalarının ardından ABD’nin Los Angeles kentine döndü. Özel bir uçakla gelen çift, inişin ardından direkt olarak evlerine gitti.

Kaynak: Yeniçağ