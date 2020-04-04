Avrupa Birliği'nden yaptırım altındaki ülkeler için kritik çağrı

Avrupa Birliği (AB) dışişleri bakanları koronavirüsün yayılmasının ardından ABD'den İran dahil olmak üzere birçok ülke üzerindeki ekonomik yaptırımlarını askıya almasını istedi.

İran, Suriye, Kuzey Kore, Venezuela, Çin, Rusya, Küba ve Nikaragua, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için başta ABD'den olmak üzere ülkelerine yönelik tek taraflı yaptırımlarının kaldırılması çağrısında bulunmuştu.

Yaptırım altında olan söz konusu 8 ülke, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, tek taraflı yaptırımlar ve BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarının derhal kaldırılmasını talep etmesini istedi.