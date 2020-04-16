İran'ın "Su Geçirmez" adlı kısa filmi ABD'de yarışacak

Yönetmenliğini İranlı sinemacı Davud Rızai üstelenen 'Su Geçirmez' adlı kısa film bu sene 53'üncüsü ABD'de düzenlenecek olan Uluslararası Humboldt Int'l Film Festivali'ne katılım hakkı kazandı.

'Su Geçirmez' adlı kısa filmin özeti şöyle:

"Çocukluğunda çocuk istismarına mağdur kalan Siyamek o olaydan sonra asla huzur ve istikar bulamamıştır. O olayların ağır gölgesi hala Siyamek'in hayatını sararak onu rahat bırakmıyor. Siyamek şimdi 20 yıl sonra tüm bunlara neden olan o adamla karşılaşıyor..."

Öğrenciler tarafından yönetilen ABD'nin en eski film festivallerinden olan Humboldt Int'l Film Festivali'nde 30'dan fazla film göterilecektir.