İran Savunma Bakanı: Yerli İHA'lar hava kuvvetlerine teslim edildi

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Hatemi, yerli İnsansız Hava Araçları'nın (İHA) orduya teslim töreninde yaptığı konuşmada, "Kendi imkanlarımızla ürettiğimiz birkaç İHA, İran Ordusu Hava Kuvvetleri'ne teslim edilecektir" dedi.

Tuğgemeral Hatemi, ülkenin savunma sanayi kapasitesiyle üretilen bu ürünlerin benzersiz özelliklere sahip olduğunu belirtti.

Tuğgeneral Hatemi ayrıca 1500 kilometrelik mesafeye kadar uçuş yapabilen yerli yapım "Karrar", "Ebabil-3" ve askeri amaçlı İHA'ların hudut çevrelerinde keşif uçağı olarak düşman hareketlerini izleyebilme kabiliyetine de sahip olduğunu kaydetti.