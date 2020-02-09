"Kevser" savaş uçağının üretimini arttırmayı planlıyoruz

İran Ordusu Hava Kuvvetleri Komutanı Pilot Tuğgeneral Aziz Nesirzade yaptığı bir açıklamada, İran’ın hava filosunun yıpranmış olmadığına değinerek, “Sahip olduğumuz uçaklar günümüzde dünyada kullanılan F-14, F-5, MIG-29 ve Su-24 gibi üç bucuk ve dördüncü nesil uçaklardır” dedi.

Tuğgeneral Nesirzade, ABD dahil olmak üzere dünyanın birçok havacılık şirketinin uçak parçalarının diğer ülkeler tarafından yapıldığını belirterek, İran’ın tüm uçak parçalarını ülke içinde ürettiğini söyledi.

“Azerahş” ve “Saika” savaş uçaklarının ardından “Kevser” savaş uçağını tasarlayıp ürettiklerini ifade eden Tuğgeneral Nesirzade, bu uçağın üretimini arttırmayı planladıklarını bildirdi.

Geçtiğimiz yıl 18 Nisan "Ordu Günü" münasebetiyle düzenlenen hava gösterisinde İran'ın yerli yapımı "Kevser" adlı bir savaş uçağının Tahran semalarında uçuş gösterisi gerçekleştirdiğini kaydeden Tuğgeneral Nesirzade, bu sene ise bu tip üç savaş uçağının uçuş gösterisi yapacağını ifade etti.