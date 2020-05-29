İran Savunma Bakanı'ndan "Fars Körfezi" uyarısı

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, bugün liman kenti Bandar Abbas'daki Savunma Bakanlığına ait Deniz Sanayii bölgesini ziyaret ederek, mayın tarama gemisi “Saba” ile “Dena” adlı yerli muhribin üretim sürecini yakından inceledi.

Tuğgeneral Hatemi, burada yaptığı açıklamada, en yüksek teknolojiye sahip yerli yapım “Dena” muhribinin yakında İran Deniz Kuvvetleri’ne teslim edileceğini bildirdi.

Mayın tarama gemisi “Saba” hakkında Tuğgeneral Hatemi, “İnşallah bu gemi yakın gelecekte deniz kuvvetlerine teslim edilerek stratejik görevlerde kullanılacak” ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Hatemi, “Fars Körfezi bölgesi güvende olursa bölgedeki tüm ülkeler bu güvenlikten yararlanabilir; Ancak güvensiz hale gelirse, bölgedeki tüm ülkeler için güvensiz olacaktır” dedi.

Fars Körfezi güvenliğinin bölge ülkelerin ortak çıkarı olduğunu söyleyen Tuğgeneral Hatemi, “Fars Körfezi’ne kıyısı olan ülkeler bölgede güvenlik sağlamaktan sorumludur. Komşu ülkelerin ABD'nin bölgeye girmesine izin veresi stratejik bir hatadır” ifadesini kullandı.

Tuğgeneral Hatemi sözlerine şöyle devam etti:

“Yaklaşık bir asırlık tecrübe, yabancıların her zaman bölgede güvenlik sağlama gerekçesiyle Fars Körfezi’ne gelerek gerginlik ve kriz yarattığını göstermiştir; onlar İranofobi projesi ile gerginlik yaratıp güvenlik konusunda bölge ülkelerini kendilerine bağlamak istiyor. Böylece milyarlarca dolar silah satıp askeri üslerini korumayı planlıyorlar.”

İran Savunma Bakanı, "Fars Körfezi'ni, özellikle Hürmüz Boğazı’na güvenlik sağlamak için elimizden geleni yapacağız” diye konuştu.