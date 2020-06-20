İran'ın füze kabiliyeti düşmanları endişelendiriyor

İran Savunma Bakanı Tuğgeneral Emir Hatemi, düşmanların İran milletine karşı baskılarına değinerek, "Düşmanlar bugün Pehlevi rejimini deviren ve İslam Cumhuriyetini seçen İran milletini dize getirmek için bu millete karşı ekonomik savaş başlatmıştır. Düşmanlar ekonomik savaşla İran milletinden sert intikam almayı amaçlıyor" dedi.

Tuğgeneral Hatemi, "Günümüzde savunma sanayimiz büyük liderimiz Ayetullah Hamanei'nin önderliği sayesinde ilerleyerek kendine yeterlik konumuna gelimiştir ve düşman da İran'ın savunma gücü ve özellikle füze kabiliyeti alanındaki bağımsızlığından korkuyor" dedi.