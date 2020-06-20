  1. Siyaset
20 Haz 2020 11:56

İran'ın füze kabiliyeti düşmanları endişelendiriyor

İran'ın füze kabiliyeti düşmanları endişelendiriyor

İran Savunma Bakanı, "Günümüzde savunma sanayimiz ilerleyerek kendine yeterlik konumuna gelimiştir ve düşman da İran'ın savunma gücü ve özellikle füze kabiliyeti alanındaki bağımsızlığından korkuyor" dedi.

İran Savunma Bakanı  Tuğgeneral Emir Hatemi, düşmanların İran milletine karşı baskılarına değinerek, "Düşmanlar bugün Pehlevi rejimini deviren ve İslam Cumhuriyetini seçen İran milletini dize getirmek için bu millete karşı ekonomik savaş başlatmıştır. Düşmanlar ekonomik savaşla İran milletinden sert intikam almayı amaçlıyor" dedi.

Tuğgeneral Hatemi, "Günümüzde savunma sanayimiz büyük liderimiz Ayetullah Hamanei'nin önderliği sayesinde ilerleyerek kendine yeterlik konumuna gelimiştir ve düşman da İran'ın savunma gücü ve özellikle füze kabiliyeti alanındaki bağımsızlığından korkuyor" dedi.

News Code 1887223

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