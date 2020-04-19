İranlı yetkiliden ABD Dışişleri Bakanı'nın iddialarına sert tepki

İran’ın BM Daimi Temsilcisi Mecid Taht Revançi, sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun BMGK 'nin İran silah kısıtlamaları hakkındaki iddialarına tepki gösterdi.

Taht Revançi attığı tweette, "Bunlar ABD'nin dikkatleri İran halkına karşı yürütlen ekonomik terörizmden saptırmak için yaptığı başka bir girişimdir. ABD bu kez BM Güvenlik Konseyi'nden 2231 sayılı Kararı ihlal edip İran'a karşı silah kısıtlamasını devam ettirmesini istiyor" ifadelerinde bulundu.

İranlı yetkili ayrıca, "Ancak ABD başkalarını uluslararası kuralları ihlal etmeye yönlendiremeyecek" diye kaydetti.

ABD Dışişleri Başkanı dün attığı bir tweette "İran'ın Ortadoğu'da yeni bir silahlanma yarışını başlatmadan önce, Güvenlik Konseyi onlara karşı silah ambargosunu uzatmalıdır" iddiasında bulunmuştu.