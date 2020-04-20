Kanada'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 16'ya yükseldi

Hürriyet'e göre, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Direktörü Brenda Lucki, yaptığı açıklamada, Nova Scotia eyaletinin kırsal bölgelerinden Portapique kasabasında, geçen cumartesi gecesi Gabriel Wortman (51) isimli saldırganın gerçekleştirdiği ve pazar günü öğle saatlerine dek süren saldırılarda, aralarında RCMP görevlisinin de bulunduğu yaşamını yitirenlerin sayısının 10'dan, 16'ya çıktığını açıkladı.

Olayın bir terör saldırısı olmadığını aktaran Lucki, saldırının yaşandığı bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının ve soruşturmanın devam ettiğini, ölü sayısının daha da artabileceğini ifade etti.