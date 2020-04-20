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20 Nis 2020 10:29

Kanada'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 16'ya yükseldi

Kanada'daki silahlı saldırıda ölü sayısı 16'ya yükseldi

Kanada’da hafta sonu yaşanan silahlı saldırı olayında hayatını kaybedenlerin sayısı 16’ya yükseldi. Olayın bir terör saldırısı olmadığı belirtildi.

Hürriyet'e göre, Kanada Kraliyet Atlı Polisi (RCMP) Direktörü Brenda Lucki, yaptığı açıklamada, Nova Scotia eyaletinin kırsal bölgelerinden Portapique kasabasında, geçen cumartesi gecesi Gabriel Wortman (51) isimli saldırganın gerçekleştirdiği ve pazar günü öğle saatlerine dek süren saldırılarda, aralarında RCMP görevlisinin de bulunduğu yaşamını yitirenlerin sayısının 10'dan, 16'ya çıktığını açıkladı.

Olayın bir terör saldırısı olmadığını aktaran Lucki, saldırının yaşandığı bölgedeki arama kurtarma çalışmalarının ve soruşturmanın devam ettiğini, ölü sayısının daha da artabileceğini ifade etti.

News Code 1885909

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