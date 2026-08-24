İran’ın yanıtı geçmişten çok daha sert olacak

İslam Devrimi Lideri’nin Danışmanı Muhammed Muhbir sosyal medya hesabı üzerinden ABD Başkanı Donald Trump ve ekibinin İran karşıtı tehditlerine yanıt verdi.

Muhbir, 47 yıldır uygulanan yaptırım, savaş ve İran’ı parçalama planlarının başarısız olduğunu vurguladı

Muhbir, bu düşmanca politikaların amacına ulaşamadığını, aksine bugün İran İslam Cumhuriyeti’nin ulusal bütünlüğü ve Hürmüz Boğazı’ndaki caydırıcılığı ile karşı karşıya kaldıklarını belirtti.

"Bu stratejik yenilgi, yanlış hesaplarınızın devamı için net bir uyarı niteliğindedir" diyen Muhbir, İran’ın yanıtının geçmişten çok daha sert olacağını belirtti.