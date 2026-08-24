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24 Ağu 2026 21:51

ABD’den İran'a yaptırım kararı

ABD’den İran'a yaptırım kararı

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, İran’a yönelik yeni ve geniş kapsamlı bir yaptırım dalgasının devreye alındığını açıkladı.

ABD Hazine Bakanı Scott Bessent, düzenlediği basın toplantısında, İran’ı ekonomik ve finansal açıdan yalnızlaştırmayı hedefleyen yeni bir yaptırım kampanyası başlattıklarını açıkladı.

Bessent, Tahran ile ekonomik ilişkilerini sürdüren ülkeleri “ağır sonuçlarla” karşılaşmakla tehdit etti.

ABD'li Bakan, Başkan Trump’ın talimatıyla yürürlüğe giren "Ekonomik Sürgün Operasyonu"nun “emsalsiz bir kampanya” olduğunu ileri sürdü.

ABD Hazine Bakanlığının İran’a yönelik bazı havale işlemlerine izin veren ruhsatları askıya aldığını açıklayan Bessent, yaptırımların her geçen gün ağırlaştırılacağını iddia etti.
 

News ID 1938112

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