Galibaf: ABD, Mutabakat zaptı kapsamındaki taahhütlerine uymalı

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Tahran'a gelen Pakistan Genelkurmay Başkanı Mareşal Asım Münir ile bir araya geldi.

Görüşmede Galbaf, “Biz mutabakat şartlarının uygulanmasını takip ediyoruz; asıl Mutabakat Zaptı çerçevesinde kendi taahhütlerine bağlı kalması gereken taraf ABD’dir” dedi.

Pakistan’ın bölgede barış ve güvenliğin tesisi için yürüttüğü çabalar kapsamında düzenlenen bu görüşmede Galibaf, ABD’nin İslamabad Mutabakat Zaptı’nı uygulama konusundaki çok sayıda sözünü tutmadığını hatırlattı.

Galibaf, “Tarafların mutabakat zaptındaki yükümlülükleri açıktır. Bölgesel istikrarın sağlanmasının önüne geçen ve bu ülkeye (ABD) olan güvensizliği artıran şey, ABD’nin sözlerini tutmayarak sergilediği tutumdur” dedi.

İran müzakere heyetinin başkanı, İran İslam Cumhuriyeti’nin dış baskılardan etkilenmediğini belirterek şunları vurguladı: “Biz mutabakat şartlarının uygulanması konusunda ısrarcıyız; asıl ABD, mutabakat çerçevesindeki taahhütlerine riayet etmelidir.”

Asım Münir ise bölgedeki istikrarın yeniden tesisi için çalışmalarına devam edeceğini ifade etti.