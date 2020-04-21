İran: Kara gün dostlarımızı yalnız bırakmayacağız

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani’nin Azerbaycan, Kuveyt ve İtalya liderleriyle yaptığı telefon görüşmesini değerlendirdi.

Vaizi’nin dün akşam sosyal medya hesabı Instagram üzerinden yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Bugün Cumhurbaşkanı Ruhani, Azerbaycan, Kuveyt ve İtalya liderleriyle yaptığı görüşmelerde koronavirüse karşı mücadelede bu ülkelere yardım etmeye hazır olduğunu belirtti. Sayın Ruhani daha önce de yaptığı görüşmler ve yazışmalarda virüsü yok etmek için küresel işbirliğinin gerekli olduğuna vurgu yaparken İran'ın bu konuda elinden geleni yapmaya hazır olduğunu dile getirmişti.

Dostluklar kara günlerde belirlenir. İran bu zor günlerde dostlarını yalnız bırakmayacaktır.”