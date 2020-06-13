İranlı yetkiliden ABD'nin Uluslararası Ceza Mahkemesi kararına tepki

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden ABD Başkanı Donald Trump'ın Hollanda'nın Lahey kentinde bulunan Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerine yönelik ekonomik yaptırım kararına tepki gösterdi.

Vaizi'nin attığı tweette, Trump'a seslenerek, "Bay Trump! Uluslararası Ceza Mahkemesi (UCM) yetkililerini ahlaksız yaptırımlara başvurmakla korkutmak, Beyaz Saray'ın insanlık ve adalet karşıtı ruhunu yansıtıyor" ifadelerine yer verildi.

Vaizi ayrıca, "Bu yaptırımların bir işe yaramadığı yıllardır İran milletinin dayanıklığıyla kanıtlanmıştır" diya kaydetti.