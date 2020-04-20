İran ve İtalya koronavirüsle mücadelde işbirliği yapabilir

Ruhani bu görüşmede, ülkelerin birbirlerine yardım ederek bu zor süreçten geçebileceğini belirterek, “Koronavirüsle mücadelede ortak deneyimlerimizi paylaşıp işbirliği yaparak bu virüsün üstesinden gelebiliriz” dedi.

İnsanların canının korunmasının her şeyden daha önemli olduğunu kaydeden Hasan Ruhani, “İran koronavirüsle mücadele halindeyken ABD’nin azami baskı politikası insanlık dışıdır ve bunun devam etmesi uluslararası yasalara aykırı olmakla birlikte büyük İran milletine yönelik bir cinayettir” ifadelerini kullandı.

Ruhani, İran’ın Uluslarası Para Fonu’ndan istediği krediye ABD’nin engel olmaya çalıştığına dikkati çekerek, Avrupa ülkeleri özellikle de İtalya’nın uluslararası yasaların ABD tarafından ihlal edilmesine izin vermemesi gerektiğini vurguladı.

İtalya’nın İran dış politikasında önemli bir konumda yer aldığını kaydeden Ruhani, iki ülke arasındaki ilişkilerin eskisinden daha çok geliştirilmesi için daha fazla çaba göstermenin gerekli olduğunu belirtti.

İtalya Başbakanı Giuseppe Conte da bu görüşmede ülkesinin koronavirüs sorunuyla yüzleşdiği için bu krizi iyi anladıklarını belirterek, İran ve İtalya’nın bu husustaki deneyimlerini birbirleriyle paylaşmasının faydalı olacağını söyledi.

Bölgede güven ve istikrarın sağlanması konusunda İran’ın önemli rol oynadığını kaydeden Giuseppe Conte, Ortadoğu’daki krizlerin çözülmesi için mevcut fırsatların kullanılması gerektiğine vurgu yaptı.