İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı'ndan Türkçe paylaşım

İran Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkanı Mahmud Vaizi, kişisel sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Türkiye Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesini değerlendirdi.

Vaizi'nin Türkçe olarak yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:

"COVİD 19'a karşı İşbirliği programları geliştirilmeli. T.C. Ticaret Bakanı ile telefon görüşmemizde sağlık protokollerine uyarak ticari ilişkilerin artırılması ele alndı. İyi komşuluk politikası ve ortak çaıkarlar iki büyük devlet İran ve Türkiye'nin ilişkilerini güçlendirmiştir."