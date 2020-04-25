Liverpool-Atletico maçına Covid-19 soruşturması

Liverpool Belediye Başkanı Joe Anderson, 11 Mart’ta oynanan Liverpool-Atletico Madrid maçı nedeniyle koronavirüs vakalarının arttığı iddialarının ardından, şehrin yeni halk sağlığı müdürü Matthew Ashton’ın Covid-19 soruşturması yapmasını istedi.

Anfield Road’da oynanan mücadeleyi 3 bini Atletico Madrid taraftarı, toplamda 52 bin kişi statta izledi.

Belediye Başkanı Anderson, “Matt Ashton ve ekibinden, bu maç ve şehirdeki koronavirüs ile ilgili durum arasında olası bir bağlantı hakkında tam bir araştırma yapmalarını istedim” ifadelerini kullandı.

“Bu maçın oynanmasının şehirdeki insanlar üzerinde etkisi olup olmadığına dair görüş edinmek istiyoruz ve Matt’den verilerin bize bunun bir göstergesi olup olmadığını görmek için üniversitelerle çalışmasını istedim”

Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında, ilk maçta 1-0 mağlup ettiği Liverpool’a konuk olan Atletico Madrid, uzatmalara giden maçta rakibini 3-2 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı.

Kaynak: Cumhuriyet